„Erdgas tötet!“ So sehen es die Organisationen Ende Gelände, Fridays for Future Deutschland, Rheinmetall Entwaffnen und Abolish Frontex. Vor der Wintershall-Dea-Konzernzentrale in Kassel haben sie am Sonntag demonstriert. Die Organisationen klagen den weltweit tätigen Gaskonzern als Finanzierer des Ukraine-Kriegs an.