Kohlernte in Nordhessen

Kaum ein anderes Gemüse gehört zum Winter, wie der Kohl. Das Wintergemüse wird in Nordhessen gerade fleißig geerntet. Vom Feld geht er dann zum Beispiel in die Fabrik nach Fritzlar, und danach direkt auf den Teller der Restaurants - Ernte und Verarbeitung direkt in der Region.