Der hessische Tourismus hat in den vergangenen zwei Jahren Pandemie stark gelitten. Die Übernachtungszahlen sind während Corona eingebrochen. Am ersten Ferienwochenende schauen wir uns an, wie es jetzt in den hessischen Touristen-Hotspots aussieht. Erreichen die Übernachtungszahlen Vor-Corona-Niveau oder treiben die Inflation und mangelndes Personal den Gastbetrieben wieder Sorgenfalten auf die Stirn?