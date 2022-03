Mit den neuen Corona-Lockerungen haben die wenigsten Hessen ein Problem. Der hr-Hessentrend zeigt: Den meisten machen der Ukraine-Krieg und seine möglichen Folgen viel mehr zu schaffen. Am Freitagmittag gab es ein Friedensgebet in Frankfurt – am Abend will dort, in einer Schalte, der ukrainische Präsident Selenskyj zu den Menschen sprechen.