Kritik an Corona-Lockerungen in Schulen

Seit zwei Wochen gilt in Schulen am Platz keine Maskenpflicht mehr. Doch wie in der Schule Emsbachtal bei Brechen tragen viele freiwillig im Unterricht weiter eine Maske. Lehrerverbände kritisieren die Corona-Lockerungen. Sozialminister Kai Klose (Grüne) sieht das Problem beim Bund.