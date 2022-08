K+S hält an Zielen fest

Dank weiter hoher Düngerpreise hält das Unternehmen K+S in Kassel am Gewinnziel fest. Die Geschäfte laufen derzeit gut: Das Bergbauunternehmen hat am Donnerstag einen starken Gewinnanstieg im ersten Geschäftshalbjahr vermeldet. Auch der Umsatz hat sich positiv entwickelt.