Kunstprojekt "Hausfliesenbruch" in Wiesbaden

Für manche ist es eine Fliese - für andere die Hoffnung, ein Teil der Gesellschaft zu sein. An Tillys Café Walz in Wiesbaden ist am Donnerstag eine von einem Wohnungslosen bemalte Fliese angebracht worden - als Teil des Kunstprojekts "Hausfliesenbruch" des Diakonischen Werks.