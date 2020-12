Etwa ein Drittel der CO2-Emissionen in Deutschland entstehen laut hessischem Wirtschaftsministerium in Wohngebäuden. Um die Klimaziele zu erreichen, sei neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien eine Wärmewende von großer Bedeutung. Dafür will das Land Hausbesitzer dabei auch finanziell unterstützen.