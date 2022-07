Landfrauentag startet in Fulda

In Fulda ist am Dienstag der bundesweite Landfrauentag gestartet. Das Treffen des Deutschen Landfrauenverbandes steht unter dem Motto: das WIR im Blick. Es geht um Perspektiven für Frauen in der Landwirtschaft und Geschlechtergleichheit – und auch um gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit.