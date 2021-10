Seit fast 150 Jahren liegen sterbliche Überreste zweier französischer Soldaten in den Räumen des Landesmuseums in Darmstadt. Damit wurde im 19. Jahrhundert rassistische "Forschung" betrieben. Was aber soll damit geschehen – sollen sie zurück nach Frankreich oder in Deutschland bestattet werden? Die FDP-Fraktion im Landtag möchte das jetzt geklärt wissen.