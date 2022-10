Linken-Landesparteitag in Dietzenbach

Wie geht es weiter mit der Linkspartei in Hessen? Aktuell sind die Umfragewerte der Partei im Keller, nach einer internen MeToo-Affäre traten zuletzt mehr Mitglieder aus als ein. Beim Parteitag in Dietzenbach (Offenbach) will sich die Landespartei neu sortieren.