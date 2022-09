Logistiktag in Kassel: Wasserstoff im Fokus

Womit werden wir in Zukunft unsere Autos oder Lkw tanken? Im Moment liegt der Fokus auf E-Autos mit wiederaufladbaren Akkus. Die Logistikbranche fasst aber einen anderen Antriebsstoff ins Auge. Auf dem Logistiktag in Kassel war ein Wort in vieler Munde: Wasserstoff.