Ein Jahr lang hat ein Filmteam an der Georg-Büchner-Gesamtschule in Stadtallendorf Herrn Bachmann und seine Klasse begleitet. Herausgekommen ist ein Dokumentarfilm, der bereits bei der Berlinale mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde. Am Freitag nun folgte eine weitere Auszeichnung: Die Lola - Deutschlands wichtigster Filmpreis.