Die Grundwasserpegel sind an vielen Stellen in Hessen sehr niedrig. Den hessische Städte- und Gemeindebund erreichen deshalb viele Notrufe. Als Hilfestellung hat der Verband eine Gefahrenabwehrverordnung erarbeitet. Die soll helfen, Wasser zu sparen – wie in Mühltal-Nieder-Beerbach.