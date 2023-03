Marktschreiertage in Melsungen

An diesem Wochenende wird es laut im Schwalm-Eder-Kreis: Die Gilde der Marktschreier macht Halt in Melsungen und bietet lauthals ihre Ware an. Mit dabei sind der amtierende Deutsche Meister, "Wurst Achim" aus dem Teutoburger Wald, und "Aal-Hinnerk" vom Hamburger Fischmarkt.