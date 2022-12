Egal ob Blutwerte, OP-Ergebnisse oder Medikamentenplan – alle diese Infos stehen in der Patientenakte, in der Regel noch auf Papier. Einfacher wäre das jedoch in elektronischer Form. Wir haben eine Gemeinschaftspraxis im Werra-Meißner-Kreis besucht, die gute digitale Lösungen hat.