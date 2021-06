Mehr Blühflächen in Hessen

Sie sind schön anzusehen und bieten vor allem Nahrung für Insekten: Blühflächen und Blumenwiesen. Rund zehn Prozent mehr davon gibt es in Hessen in diesem Jahr. Land, Kommunen, Bauern und Privatleute pflanzen sie zunehmend an - ein Beispiel aus Marburg-Biedenkopf.