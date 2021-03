Mehr Schnelltest-Zentren in Hessen

In Hessen gibt es jetzt 588 Orte, an denen man sich einmal in der Woche kostenlos mit einem Schnelltest auf Corona testen lassen kann. Ob Testzentren, Apotheken, Ärzte oder Drogerieketten - die Angebote werden vielfältiger - die Nachfrage ist groß.