Mein interessantester Dreh war...

...mit einer Jugendlichen, die das Attentatauf der norwegischen Insel Utøya überlebt hat. Ihre Stärke hat mich sehr beeindruckt.

Mein prägendstes Fernseh-Erlebnis..

. ... die Anschläge am 11. September. Ich war zu der Zeit als Austauschstudentin in den USA und wir haben morgens alle vor dem Fernseher gesessen und unseren Augen nicht getraut.

Ich möchte unbedingt einmal...

...wieder einen Fallschirmsprung in Neuseeland machen. Dann aber auf der Südinsel, weil die von oben noch beeindruckender aussieht als die Nordinsel.

Mein persönlicher Lieblingsplatz (in Hessen) ist...

...das Mainufer. Vor allem im Sommer fühlt es sich am Wasser immer ein bisschen wie Urlaub an. Und im Garten meiner Familie, am liebsten bei Kaffee und Kuchen.

Hesse sein heißt...

...sich zu Hause zu fühlen...ob in Mittelhessen, wo ich geboren und aufgewachsen bin, oder in Frankfurt, meiner Wahlheimat.