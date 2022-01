Janine Wissler war mehr als ein Jahrzehnt für die Partei Die Linke im Hessischen Landtag. Jetzt ist die 40-jährige Politikerin Bundesvorsitzende ihrer Partei und ihr Arbeitsplatz ist in Berlin. Sie hat keine leichte Aufgabe – denn sie muss die Partei wieder aufbauen, die es gerade noch so in den Bundestag geschafft hat.