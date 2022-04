In Schulen gilt künftig keine Testpflicht mehr, wie Ministerpräsident Bouffier (CDU) am Donnerstag bekannt gab. Auch die Quarantänezeit von Corona-Infizierten in Hessen wird auf fünf Tage reduziert. Man habe sich dazu entschieden, "das Prinzip der Selbstverantwortung stärker herauszuarbeiten."