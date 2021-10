Neue Enkeltrick-Welle in Hessen

Das Telefon klingelt, am anderen Ende gibt sich jemand als Verwandter aus und sagt, dass er Geld braucht, weil er in Schwierigkeiten steckt. Der Enkeltrick ist eine uralte und richtig miese Betrugsmasche, und es fallen immer noch viele, vor allem ältere Menschen, drauf rein. Jetzt scheint es eine neue Welle in Hessen zu geben.