An Straßenampeln herrscht noch immer eine rotgrüne Mehrheitsgesellschaft aus Strichmännchen. In einigen Regionen Hessens ist das doch schon anders. Da tanzt ein grüner Elvis in Friedberg, da läuft das homosexuelle Paar aus Frankfurt einfach los. Jetzt kommt in Bad Nauheim eine neue Ampelfigur dazu.