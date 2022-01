Neue Padel-Tennis-Anlage in Hofheim-Wallau

Padel-Tennis ist eine Mischung aus Tennis und Squash und war bisher in Spanien und Südamerika sehr beliebt. Jetzt ist in Hofheim-Wallau die größte Padel-Tennis-Anlage in ganz Deutschland entstanden. hr-Reporter Arne Bartram hat sich das vor Ort angeschaut.