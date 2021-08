Akasol war Anfang der 90er-Jahre eine studentische Arbeitsgruppe, die an der TU Darmstadt zu umweltfreundlicher Mobilität forschte. Heute beschäftigt Akasol rund 350 Menschen und gilt als Marktführer bei elektrischen Nutzfahrzeugen. Am Montag wurde der neue "Robotergarten" in Betrieb genommen.