Neues Rechenzentrum in Offenbach

In Offenbach entsteht gerade ein Rechenzentrum der Superlative. Auf einem 15 Hektar großen Gelände soll in ein paar Jahren mehr als 100.000 Quadratmeter Nutzfläche jede Menge Rechenpower liefern. Für die Stadt eine Chance, um mehr Unternehmen in den Hightech-Standort Offenbach zu ziehen.