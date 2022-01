Neues Weltraumteleskop – ESA schaut gespannt ins All

Es soll die Geheimnisse des Universums entschlüsseln: Vor zwei Tagen ist das neue James-Webb-Weltraumteleskop zu seiner Mission vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana ins All gestartet. Mitentwickelt wurde das Teleskop auch von der ESA in Darmstadt.