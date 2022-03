Alte Autos verbrauchen meist sehr viel Sprit – gerade in Zeiten, in denen der Spritpreis regelrecht explodiert, wirft das einen Schatten auf die Gesichter von Alt-Auto-Freunden. Auf der Oldtimer-Messe Technorama in Kassel, steht die Frage im Raum, wie es mit dem Hobby bei hohen Spritpreisen weitergehen kann.