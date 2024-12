Oscar-Preisträgerin probt für Auftritt in der Alten Oper

Für die Darstellung der Edith Piaf hat die französische Schauspielerin Marion Cotillard den Oscar bekommen. Am Donnerstag wird sie in der Alten Oper in Frankfurt mit dem hr-Sinfonieorchester als Jean dÁrc zu erleben sein. Wir waren bei den Proben dabei.