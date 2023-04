Ostereiersuche am Palmsonntag

Der Ostersonntag, der ist zwar erst in einer Woche , aber die kleinen Bewohner von Langen (Offenbach) konnten sich schon heute auf das Osterfest einstimmen. Und zwar im "Tal der tausend Eier" - einer großen Ostereier-Suchaktion am Langener Paddelteich. Und da gab es so viel zu entdecken, dass nicht mal der Regen die Stimmung trüben konnte.