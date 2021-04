Osterserie: Stutewecken in Hofgeismar

Viele Ostertraditionen werden noch gelebt, andere sind längst in Vergessenheit geraten. Für unsere Osterserie geht es am Gründonnerstag nach Hofgeismar. Dort pflegt man seit 1428 die Tradition des "Stuteweckens" – ein Gebäck, das vor Ostern in der Stadt verteilt wird.