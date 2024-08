Nach Anschlag von Solingen – mehr Sicherheit auf Stadtfesten? / Sicherheit vs. Freiheit: Was denken die Menschen? / Vor Landtagswahl in Thüringen – AfD-Sommerinterview mit Robert Lambrou / Dolles Dorf: Gieselwerder / Radathlohn für Jedermann / Eintracht-Trainer Niko Arnautis: Dienstältester Coach der Frauen-Bundesliga