Pfingstreitturnier in Wiesbaden

Beim Pfingstreitturnier in Wiesbaden hat die weltbeste Dressurreiteiriun Isabell Werth den ersten Grand Prix überlegen gewonnnen. Wir begleiten ihre hessische Kollegin, die Lokalmatadorin Anja Plönzke. Zu den Olympischen Spielen nach Paris hat sie es nicht geschafft, aber sie möchte in ihrer Heimat Wiesabden zeigen, was sie drauf hat.