"Physik am Samstag" in Marburg

Sich die Welt der Physik von Expertinnen und Experten erklären lassen – aber verständlich: Das will die Veranstaltungsreihe "Physik am Samstagmorgen" in Marburg möglich machen. Zuhören ist jetzt wieder im Hörsaal statt nur digital möglich. Das aktuelle Thema: Licht.