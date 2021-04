Pilotprojekt in Nordhessen: Gesundheitsdrohnen

Künftig sollen nicht nur Medikamente, sondern auch Blutkonserven und vielleicht sogar Patienten per Drohne durch die Luft transportiert werden. Was utopisch klingt, ist offenbar schon ziemlich konkret, wie ein Pilotprojekt zeigt, das jetzt in Nordhessen startet.