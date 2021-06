Poledance zu Orgelmusik in Laubacher Kirche

Poledance zu Orgelmusik in der Kirche? Klingt erst einmal verrückt, wird aber in Laubach praktiziert – im Zuge des jährlichen Orgelfestivals. Es zeigt: Poledance ist mehr als leichtbekleidetes Räkeln an der Stange, es ist kunstvoller Hochleistungssport.