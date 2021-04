Polizei im Dauereinsatz in Fulda am „Car-Freitag“

Fast schon traditionell zogen Auto-Poser an Karfreitag, deren „Car-Freitag“ gerne mit aufgemotzten Motoren im Konvoi durch die Straßen. So auch in und um Fulda. Bis in den Samstagmorgen führte die osthessische Polizei Verkehrskontrollen durch.