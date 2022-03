Etwa jeder 10. Corona-Patient leidet an Langzeitfolgen wie Long-Covid oder Post-Covid, also wenn die Folgen länger als 12 Wochen andauern. Viele fallen monatelang bei der Arbeit aus oder müssen wegen der Folgen in Rente gehen. Wir werfen einen Blick auf die neue und oft immer noch unterschätzte Volkskrankheit Post-Covid.