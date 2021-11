In der Kategorie „Bester Beitrag vom Tag für den Tag“ beim Bremer Fernsehpreis gewann die „Ode an das Grau“ der hessenschau vom 19. November 2020. „Die Reime von Autor Martin Ammeling bringen unsere Gefühle auf den Punkt, die Bilder fangen die Stimmung ein, wie man es in der Corona-Zeit selten gesehen hat“ - so urteilte die Jury um ARD-Moderator Frank Plasberg. Hier das prämierte Stück.