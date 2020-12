Wann die Corona-Impfung kommt, ist noch nicht klar, es könnte aber noch in diesem Jahr soweit sein. Damit dafür alles vorbereitet ist, entstehen zur Zeit auch in Hessen Impfzentren – wie in Darmstadt. Damit zum Start alles glatt läuft, hat die Stadt eine Impf-Aktion in der Theorie durchgespielt.