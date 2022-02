Mit der Einführung der Pflegebudgets im Jahr 2020 sollte die Pflege in Krankenhäusern gestärkt werden. Statt über Fallpauschalen sollten die stationären Pflegekräfte so direkt mit den Krankenkassen abgerechnet werden. Doch viele Kliniken zahlen drauf – wie zum Beispiel in Darmstadt.