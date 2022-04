Programm "Hessen in Space" vorgestellt

Die Landesregierung war am Freitag zu Gast bei EUMETSAT, der europäischen Agentur für meteorologische Satelliten in Darmstadt. "Hessen in Space" heißt die erste Raumfahrtstrategie des Landes, die Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) mit seinem Kabinett dort vorgestellt hat.