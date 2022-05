Public Viewing im Stadion und gute Stimmung in Sevilla

Fangesänge schallen am Mittwochabend auch aus dem Frankfurter Waldstadion. Beim großen Public Viewing ist hr-Reporter Bernd Arnold mitten drin. Auch in Bornheim wird gefeiert. Wie die Stimmung in Sevilla ist, berichtet hr-Reporter Joscha Bartlitz.