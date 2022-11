Raubkunst in Witzenhausen?

In der Kolonialzeit haben die Deutschen wertvolle oder heilige Gegenstände aus anderen Ländern mitgenommen und in ihren Museen ausgestellt – zum Beispiel aus dem heutigen Tansania. In Witzenhausen ist solche Kunst zu sehen. Ob das Raubkunst ist, wird seit Mittwoch dort untersucht.