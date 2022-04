Raubkunstsuche in hessischen Museen

Ein Silberlöffel, ein Krug mit Davidstern, ein versilbertes Kehrblech: Ausstellungsstücke wie diese gibt es in vielen hessischen Museen. Doch wo kommen diese Dinge eigentlich her? Manche stehen im Verdacht, in der NS-Zeit gestohlen worden zu sein.