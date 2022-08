Rechte Chatgruppen in der Polizei - Innenausschuss tagt

Erneut rechte Chatgruppen in der Polizei und Führungskräfte, die versucht haben sollen, Ermittlungen zu behindern. Das sind brisante Themen in der Sondersitzung des Innenausschuss am Dienstag im Landtag - wohl aber nicht brisant genug für den Innenminister, findet die Opposition.