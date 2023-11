Mein interessantester Dreh war...

... mit einer iranischen Fotografin, die Frauen auf der ganzen Welt fotografiert, die unterdrückt werden. Das Interview mit ihr hat mich sehr berührt. Ansonsten machen mir die Drehs in den Dollen Dörfern der Woche auch immer viel Spaß, weil es totale Wundertüten sind. Man weiß nie was kommt und das macht es so interessant.

Ich möchte unbedingt mal...

... einen mehrtägigen Wanderritt in Island machen. Ein Kindheitstraum. 🙂

Mein persönlicher Lieblingsplatz in Hessen ist...

... der Edersee. Die Zeit dort fühlt sich immer wie ein kleiner Kurzurlaub an.