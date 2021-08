#retro: Afrodeutsche Menschen in der Werbung

Spätestens seit „Black lives matter“ sind afrodeutsche Menschen in den Fokus gerückt. Nicht als exotische Randgruppe, sondern als Teil der Gesellschaft. Das war nicht immer so, wie ein hr-Beitrag aus dem Jahr 1972 zeigt. Damals gab es den Trend, Menschen mit schwarzer Hautfarbe in der Werbung einzusetzen, um besondere Merkmale hervorzuheben.