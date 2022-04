In der hessenschau-Serie "Rezepte für die Zukunft – Klimawandel und Ernährung" besuchen wir am Donnerstag einen Workshop an der Volkshochschule in Alsfeld. Dort geht um Alternativen zu unseren "eingefleischten" Routinen bei Frühstück und Mittagessen. - Ein Blick auf unsere Ernährung.