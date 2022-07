In diesem Jahr gibt es wieder das Feuerwerk-Spektakel „Rhein in Flammen“. Entlang der schönsten Rheinabschnitte finden die Feuerwerke statt. Nachdem die normalerweise erste jährliche Veranstaltung im Mai in Bonn abgesagt wurde, bildet die Feuershow in Bingen/Rüdesheim den Auftakt.